Dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie (IS) wzięła na siebie odpowiedzialność za sobotni atak na cerkiew w stolicy Czeczenii, Groznym, w którym zginęło 7 osób. Organizacja nie podała jednak dowodów na poparcie swego twierdzenia.

Za pośrednictwem swojej propagandowej agencji prasowej Amak IS poinformowało, że "bojownicy państwa islamskiego zaatakowali cerkiew "Michała"".

Siedem osób zginęło w sobotę w wyniku ataku na cerkiew św. Michała Archanioła w Groznym. Według rosyjskiego Komitetu Śledczego wśród zabitych było czterech bojowników, dwóch policjantów oraz jeden wierny.

Według policji napastnicy byli uzbrojeni w koktajle Mołotowa, pistolety, noże oraz karabiny. Podobno podczas krzyczeli "Allahu akbar".

Należąca od 2003 roku do Federacji Rosyjskiej Czeczenia to jedna z republik muzułmańskiego Północnego Kaukazu. Muzułmańscy rebelianci od lat dążą do oderwania tego regionu od Rosji i utworzenia tam islamskiego emiratu.