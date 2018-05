​Manifestacje 1-majowe we Francji przebiegły we wtorek spokojnie w głównych miastach na prowincji, natomiast w Paryżu doszło do starć. Ponad 1,5 tysiąca członków skrajnie lewicowych bojówek, chuliganów i członków młodzieżowych band z imigranckich przedmieść zaatakowało kamieniami i butelkami z benzyną policjantów, którzy odpowiedzieli palkami, gazem łzawiącym i armatkami wodnymi!

