Policja z Delray Beach na Florydzie uratowała dwójkę małych dzieci. Ich odurzona narkotykami matka wyprowadziła je na gzyms na pierwszym piętrze ich własnego domu. O sprawie funkcjonariuszy zaalarmowali świadkowie.

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze natychmiast weszli do domu i udali się na piętro. Kobieta była wyraźnie zdezorientowana. Podejrzewała, że policjanci są tylko przebierańcami, którzy próbują ją zabić. Prosiła ich o pokazanie swoich odznak, ale im nie uwierzyła i nie chciała oddać dzieci.

Ostatecznie policjantom udało się przenieść przerażone dzieci do środka. Kobieta także została odprowadzona do domu. Trafiła do ośrodka uzależnień i może zostać oskarżona o narażenie dzieci na niebezpieczeństwo.

Policjanci uratowali dwójkę małych dzieci, które matka wyprowadziła na gzyms Storyful/x-news



(mpw)