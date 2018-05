Gruzja będzie miała na Litwie alternatywną nazwę – Sakartwelo, a Gruzinów można będzie określać jako Kartwelów. Tak zdecydowała Państwowa Komisja Języka Litewskiego po wniosku gruzińskich władz i po konsultacjach z ambasadą Gruzji w Wilnie – poinformowały w piątek litewskie media.

Państwowa Komisja Języka Litewskiego (VLKK) zezwoliła na równoległe używanie obu nazw: Gruzja albo Sakartwelo. Nie wyraziła jednak zgody na całkowitą zmianę i wybór jednej wersji, gdyż - jak zaznaczyła - "Gruzja" utrwaliła się już w języku litewskim.

Być może po 20-30 latach, gdy ludzie przyzwyczają się do nowej nazwy, zostanie wybrany jeden z wariantów - oświadczył przewodniczący VLKK Audrys Antanaitis.

Litwa jest pierwszym krajem, który uznał alternatywną nazwę Gruzji.

Zadowolenie z tej decyzji wyraziła ambasada Gruzji w Wilnie. W wydanym oświadczeniu zaznaczono, że "jest to symboliczny krok podkreślający współpracę i wyjątkową przyjaźń Gruzji i Litwy". Jest to też piękny gest ze strony Republiki Litewskiej z okazji stulecia odbudowy niepodległości Gruzji, które będziemy obchodzili 26 maja 2018 roku - napisano w oświadczeniu.



Gruzini nazywają swój kraj Sakartwelo, a siebie - Kartwelami. Powszechnie używana nazwa Gruzja prawdopodobnie wywodzi się od tureckiego słowa "gurzy" co oznacza "siłę walczącą z islamem".

(ak)