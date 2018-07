Od środy strażacy walczą z pożarami lasów w graniczącym z Polską landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie na północnym wschodzie Niemiec. Na najbliższe dni synoptycy przewidują dla tego regionu dalszy brak opadów.

Według Niemieckiego Instytutu Meteorologii (DWD) niektóre regiony wschodnich Niemiec doświadczają obecnie jednego z najdotkliwszych okresów suszy od ponad 55 lat, gdy zaczęto dokonywać regularnych pomiarów.

W specjalnej analizie eksperci DWD prognozują ekstremalną suszę w częściach środkowych i północno-wschodnich Niemiec. Na razie nic nie zapowiada na tych obszarach żadnych opadów - podkreślił meteorolog Hans Helmut Schmitt.

Upały i brak deszczu sprawiają, że utrzymuje się wysokie i bardzo wysokie zagrożenie pożarowe, a w wielu regionach palą się lasy i pola.

Akcję utrudniają eksplodujące od ciepła resztki amunicji z czasów II WŚ

W okolicy miasta Ludwigslust w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie walka z żywiołem trwa od środy, akcję gaśniczą utrudniają eksplodujące pod wpływem gorąca, zakopane resztki amunicji z II wojny światowej.

W piątek lokalne władze w powiecie Ludwigslust-Parchim, oddalonego o ok. 40 km od Schwerina, informowały, że sytuacja jest tam już pod kontrolą, choć gaszenie potrwa jeszcze co najmniej przez weekend z uwagi na liczne znajdujące się pod ziemią zarzewia. W lasach do akcji gaśniczych wykorzystywane są tylko specjalne czołgi gaśnicze prywatnej firmy. Strażacy rozstawili się na obrzeżach wyznaczonej strefy bezpieczeństwa, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia. Policyjne śmigłowce za pomocą kamer termowizyjnych lokalizowały zarzewia ognia.

Z powodu gęstego dymu i zagrożenia eksplozjami od piątku do odwołania wyłączony jest ruch na odcinku autostrady A14 oraz na wybranych drogach krajowych i powiatowych.

Pogoda nie pomaga w akcji gaśniczej

Prognozy na weekend nie zapowiadają zmiany sytuacji - według DWD na południu należy spodziewać się temperatur do 30 st. Celsjusza oraz obfitych opadów deszczu, prowadzących do lokalnych podtopień, na północy zaś słupki rtęci wskażą od 18 do 24 st. C i nie wystąpią żadne opady.