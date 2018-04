Ambasador Chin w Stanach w USA Cui Tiankai powiedział w środę, że wolą Chin jest rozwiązanie sporu handlowego z Waszyngtonem w drodze negocjacji, ale "do tanga trzeba dwojga" - podał Reuters. "Nadal preferujemy negocjacje, ale do tanga trzeba dwojga. Zobaczymy, co zrobi USA" - powiedział Cui Tiankai po spotkaniu w Departamencie Stanu z pełniącym obowiązki sekretarza stanu Johnem Sullivanem.

