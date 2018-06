Jedna osoba została zabita, a cztery ranne w ataku na obóz Romów, do którego doszło na przedmieściach Lwowa – poinformowała w niedzielę lokalna policja. Do napadu doszło w sobotę w nocy. To kolejny w ostatnich miesiącach brutalny napad na przedstawicieli społeczności romskiej na Ukrainie.

Obóz Romów na przedmieściach Lwowa /Facebook

REKLAMA