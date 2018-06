Prezydent Petro Poroszenko uchylił zakaz wjazdu dla rosyjskiej rzeczniczki praw człowieka Tatiany Moskalkowej, by umożliwić jej odwiedzenie Rosjan pozostających w ukraińskich więzieniach – poinformowała rzeczniczka praw człowieka Ukrainy, Ludmyła Denysowa.

Rosyjska rzeczniczka praw człowieka / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Moskalkowej anulowano zakaz wjazdu na Ukrainę, który wydano w związku ze złamaniem przez nią zasad wjazdu na Krym. Zakaz ten ostał odwołany i obecnie może ona bez przeszkód wjeżdżać na Ukrainę - powiedziała Denysowa w wypowiedzi dla portalu Hromadske.ua w czwartek.

Za legalne przekroczenie granicy administracyjnej z zaanektowanym przez Rosję w 2014 r.Krymem Kijów uznaje jedynie wjazd na półwysep przez ukraińskie punkty kontrolne na tejże granicy. Cudzoziemcy, którzy przybywają na Krym od strony Rosji, w ocenie Kijowa łamią ukraińskie prawo.



Denysowa od kilku dni ubiega się w Rosji o widzenie z więzionym tam ukraińskim reżyserem Ołehem Sencowem. Moskalkowa chce z kolei spotkać się na Ukrainie m.in. z szefem ukraińskiego biura RIA-Nowosti Kiriłem Wyszynskim. Został on zatrzymany przez władze Ukrainy w związku z podejrzeniem o zdradę stanu; miał przygotowywać materiały usprawiedliwiające rosyjską aneksję Krymu i działania separatystów w Donbasie.



Wcześniej w czwartek Poroszenko przeprowadził drugą w tym miesiącu rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Po raz kolejny poprosił go o uwolnienie Ukraińców znajdujących się w rosyjskich więzieniach i aresztach, m.in. Sencowa.



Ten pochodzący z Krymu filmowiec został aresztowany w Symferopolu w maju 2014 roku, po aneksji półwyspu przez Rosję. W 2015 roku skazano go na 20 lat kolonii karnej za domniemane przygotowywanie zamachów terrorystycznych na Krymie. Sencow odrzuca te oskarżenia.

Reżyser, który przebywa obecnie w kolonii karnej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, 14 maja ogłosił bezterminową głodówkę z żądaniem uwolnienia Ukraińców znajdujących się w rosyjskich więzieniach.



