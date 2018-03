Brytyjski MSZ ostrzegł Brytyjczyków podróżujących do Rosji lub przebywających w niej, że powinni być świadomi panujących tam antybrytyjskich nastrojów. Zaapelowano, by wystrzegać się rozmów o polityce bądź relacjach rosyjsko-brytyjskich.

Resort dyplomacji wydał komunikat po wystąpieniu Theresy May, w którym powiedziała, że za próbą zabójstwa Siergieja Skripala stoi Kreml / PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL /

Zalecamy zachowanie ostrożności, unikanie wszelkich protestów lub demonstracji oraz unikanie publicznego komentowania wydarzeń politycznych - głosi komunikat resortu.

Brytyjska policja ocenia, że od 10 tys. do 20 tys. kibiców piłki nożnej może wybrać się latem do Rosji na finał Pucharu Świata.



Resort dyplomacji wydał komunikat po wystąpieniu Theresy May, w którym premier powiedziała, że za próbą zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu GRU Siergieja Skripala stoi Kreml.



May zapowiedziała w środę wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów i zaostrzenie systemu sankcyjnego. Poinformowała też o "zawieszeniu wszystkich zaplanowanych kontaktów na wysokim szczeblu" z Rosją, w tym o wycofaniu zaproszenia dla rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa do złożenia wizyty w Wielkiej Brytanii. Wykluczyła też udział oficjalnej delegacji lub członków rodziny królewskiej w czerwcowych piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji.