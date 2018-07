​Wspólna deklaracja Izraela z polskim rządem to hańba, która jest pełna kłamstw i szkodzi pamięci tych, którzy zginęli w Holokauście - napisał w czwartek na Twitterze izraelski minister edukacji i diaspory Izraela Naftali Bennett. Przewodniczący partii Żydowski Dom, współrządzącej w koalicji z partią premiera Benjamina Netanjahu Likudem jest przeciwny wspólnej deklaracji premierów Polski i Izraela. Domaga się, by premier Izraela "odwołał deklarację" i przekazał ją do zatwierdzenia rządowi.

