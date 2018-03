Premier Wielkiej Brytanii Theresa May podziękowała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za "stanowcze wsparcie" ze strony Polski w związku z kryzysem brytyjsko-rosyjskim po ataku bronią chemiczną na Siergieja Skripala - poinformowała kancelaria brytyjskiej premier.

Kancelaria Theresy May poinformowała, że szefowa rządu zadzwoniła do polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, aby porozmawiać o ataku na pułkownika GRU i byłego współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala przy użyciu broni chemicznej.

W przekazanym mediom, w tym PAP, oświadczeniu podkreślono, że May oceniła, że próba zabójstwa Skripala to "kolejny przykład nieakceptowalnego, agresywnego zachowania Rosji", i podziękowała za "stanowcze wsparcie" ze strony Polski, a Morawiecki zapewnił o "pełnej solidarności z Wielką Brytanią".



Liderzy obu państw zgodzili się także "co do znaczenia zdecydowanej odpowiedzi ze strony Unii Europejskiej i szerszej wspólnoty międzynarodowej". Ustalili, że kolejne rozmowy na ten temat odbędą się podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli.



W środę May obarczyła Rosję odpowiedzialnością za próbę otrucia byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i brytyjskiego agenta Siergieja Skripala oraz jego córki Julii w Salisbury Wielkiej Brytanii.



Brytyjscy śledczy ustalili, że w ataku na Skripala i jego córkę wykorzystano produkowaną w Rosji broń chemiczną typu Nowiczok. Obie ofiary pozostają w stanie krytycznym.



Skripal został w 2006 r. skazany na 13 lat więzienia za przekazywanie od lat 90. Brytyjczykom danych na temat działających w Europie rosyjskich agentów. W trakcie procesu przyznał się do stawianych mu zarzutów. W 2010 r. został ułaskawiony przez ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa i objęty dokonaną na lotnisku w Wiedniu wymianą czterech rosyjskich więźniów na 10 szpiegów przetrzymywanych przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI).