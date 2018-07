​Podczas wtorkowej wizyty w Londynie doszło do spotkania bilateralnego premiera Mateusza Morawieckiego z premier Wielkiej Brytanii Theresą May - podała kancelaria polskiego premiera.

Mateusz Morawiecki / Marcin Kmieciński / PAP

Wcześniej wzięli oni udział w odbywającym się w Londynie szczycie procesu berlińskiego.

Jak informowała wcześniej PAP, powołując się na źródła w obu krajach, z prośbą o spotkanie wystąpiło otoczenie premier May i miało się ono odbyć podczas wieczornego przyjęcia dyplomatycznego na zakończenie spotkania uczestników procesu berlińskiego.



Według źródeł, w rozmowie poruszone miały zostać prawdopodobnie kwestie dotyczące brytyjskich negocjacji w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej i rządowego planu z Chequers, który w poniedziałek wywołał kryzys polityczny w rządzie May.

Przywódcy mieli omówić także przygotowania do środowego i czwartkowego szczytu NATO w Brukseli.

Morawiecki: Podzielimy się z Bałkanami doświadczeniami z akcesji do UE

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska wesprze kraje Bałkanów Zachodnich, dzieląc się doświadczeniami z procesu akcesji do Unii Europejskiej. Jak ujawnił, przyszłoroczny szczyt procesu berlińskiego odbędzie się w Poznaniu.



Morawiecki wypowiedział się na ten temat podczas wspólnej konferencji prasowej z brytyjską premier Theresą May i niemiecką kanclerz Angelą Merkel po obradach szczytu procesu berlińskiego, który ma za zadanie wspierać unijne aspiracje sześciu państw regionu Bałkanów Zachodnich: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii i Serbii.

Oprócz państw tego regionu i Polski w proces zaangażowane są także rządy Austrii, Chorwacji, Francji, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Morawiecki tłumaczył, że w trakcie szczytu rozmawiano o tym, w jaki sposób "najbardziej efektywnie" połączyć Bałkany Zachodnie z UE, oraz o postępach w procesie integracji.



Jak przekonywał, "ostatnie kryzysy, zwłaszcza kryzys migracyjny, kryzys uchodźców pokazał, że zewnętrzna granica Unii Europejskiej musi być silna, stabilna, szczelna, dobrze chroniona". Podkreślił, że jest to "w naszym najlepiej pojętym interesie - zarówno krajów Europy Centralnej, ale i oczywiście całej Unii Europejskiej".



Wypowiedź Morawieckiego dotyczyła tzw. szlaku bałkańskiego, który był wykorzystywany w 2015 i 2016 roku przez tysiące migrantów i uchodźców przemieszczających się do państw Europy Zachodniej i Północnej.



Szef rządu zapowiedział jednocześnie, że w procesie wspierania "uzasadnionych europejskich ambicji" państw Bałkanów Zachodnich Polska będzie chciała podzielić się doświadczeniami ze swojej akcesji do UE w 2004 roku, a także z głębokich reform wewnętrznych, m.in. walki z korupcją.



W Polsce w latach 90. sytuacja wyglądała nie tak bardzo odmiennie od tej, którą dzisiaj sobie komentowaliśmy. Nasze doświadczenia walki z korupcją - gdzie Polska dzisiaj może się pochwalić ogromnymi osiągnięciami, jesteśmy na wysokich miejscach po tej +właściwej stronie tęczy+ tych rankingów antykorupcyjnych - myślę, że będzie (to) bardzo ważnym doświadczeniem dla krajów z Bałkanów Zachodnich - wskazywał Morawiecki.



Polski premier powiedział, że liderzy rozmawiali także o "rozwoju infrastruktury gazowej, energetycznej, drogowej, kolejowej", m.in. w kontekście zrzeszającej dwanaście państw UE Inicjatywy Trójmorza. Jak ocenił, jest ona "dobrym uzupełnieniem infrastruktury UE".

Wymiar Północ-Południe dodatkowo dawał duży wkład do rozwoju gospodarczego całej Unii, w przyszłości, mam nadzieję, również ze zintegrowanymi Bałkanami Zachodnimi - dodał.

(ph)