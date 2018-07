Argentyńczyk Diego Maradona, legenda futbolu, przyjechał do Brześcia, gdzie ma objąć funkcję prezesa klubu piłkarskiego Dynamo. W czasie konferencji prasowej opowiadał o swoich planach i że chciałby zrobić sobie zdjęcie z białoruskim prezydentem.

Najpierw się z Alaksandrem Łukaszenką sfotografuję, a następnie, mam nadzieję, zostanie on kibicem naszego klubu - powiedział podczas konferencji w Brześciu Diego Maradona, który w maju podpisał kontrakt z brzeskim Dynamem i jest prezesem tego klubu.

Dodał, że ma "bardzo dobre wspomnienia" dotyczące znajomości z Fidelem Castro, Nicolasem Maduro czy Muammarem Kaddaffim, a także - że zna Władimira Putina.



Przyjechałem tu, by uczynić z Dynama Brześć drużynę gotową do tego, by walczyć - zapewniał argentyński futbolista i trener, który niedawno zakończył współpracę z klubem Al-Fujairah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.



Jak poinformował portal TUT.by, w czasie konferencji prasowej władze klubu zapowiedziały, że w Brześciu zostanie wybudowany nowy stadion na 30 tys. miejsc, któremu nadane zostanie imię szejka Zajida, pierwszego prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich (w latach 1971-2004). Ma również powstać Akademia Diego Maradony, w której będą ćwiczyć dzieci z Białorusi i z innych krajów.



Rzeczniczka Dynama Wolha Chiżynkowa mówiła w maju, że Diego Maradona będzie uczestniczyć "we wszystkich strategicznych dla klubu sprawach", konsultować sztab szkoleniowy i piłkarzy, współpracować z dyrekcją sportową, a także angażować się w działalność Dziecięcej Akademii Futbolu Dynamo Brześć.



Media poinformowały, że zgodnie z kontraktem Maradona nie będzie musiał na stałe mieszkać na Białorusi. Klub ma jednak wynająć dom, by zapewnić mu komfortowe warunki życia i pracy.



Sam Maradona w czasie konferencji powiedział m.in., że jeśli "zakończy karierę w Brześciu, to tam zamieszka".



W Brześciu Maradonie towarzyszyła ochrona - jak poinformowało Radio Swaboda, byli to mężczyźni z jednego z klubów sztuk walki.



Maradona weźmie udział w meczu Dynama Brześć z Szachtiorem Soligorsk.