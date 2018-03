Torba z 52 odciętymi dłońmi została znaleziona przy rzece w rosyjskim Chabarowsku. Śledczy podkreślają jednak, że najprawdopodobniej nie jest to dzieło seryjnego mordercy, a rezultat "bezprawnego niedbalstwa".

Na makabryczne znalezisko natrafił rybak. Najpierw znalazł jedną dłoń porzuconą na śniegu. Zadzwonił po policję. Funkcjonariusze chwilę po przyjeździe znaleźli torbę pełną odciętych ludzkich kończyn - niektóre już się rozkładały, przy innych brakowało palców.

Z początku podejrzewano, że w sprawę może być zamieszany seryjny morderca, lub sekty, kanibale czy handlarze organami. Rosyjski komitet śledczy informuje jednak, że porzucone szczątki nie pochodzą prawdopodobnie z przestępstwa.

W pobliżu tego znaleziska natrafiono na bandaże. To skłoniło śledczych do wersji, że kończyny zostały amputowane w placówce medycznej. Z jakiegoś powodu nie zostały one jednak zutylizowane.