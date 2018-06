​W rozmowie telefonicznej z prezydentem Donaldem Trumpem prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że decyzja USA o nałożeniu ceł na stal i aluminium z Unii Europejskiej była "bezprawna" i "błędna" - poinformował w nocy z czwartku na piątek Pałac Elizejski. Macron powiedział także Trumpowi, że Unia Europejska zareaguje na amerykańskie cła "w sposób zdecydowany i proporcjonalny".

Emmanuel Macron / CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL / PAP/EPA

Minister handlu USA Wilbur Ross oświadczył w czwartek, że jego kraj nakłada 25-proc. cła na stal i 10-proc. cła na aluminium z UE, Kanady i Meksyku. Taryfy będą obowiązywać od północy czasu lokalnego w piątek, 1 czerwca. Jednocześnie Ross zaznaczył, że jeśli któraś ze stron podejmie kroki odwetowe, nie oznacza to, że nie będzie dalszych negocjacji.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker komentując amerykańska decyzję powiedział, że jest to zły dzień dla światowego handlu.

Oświadczył, że UE wprowadzi cła odwetowe na amerykańskie produkty. Ocenił, że wprowadzenie ceł przez Waszyngton jest formą protekcjonizmu. Zapewnił, że unijne interesy będą chronione "w pełnej zgodności z międzynarodowym prawem handlowym".



Cła odwetowe na szereg amerykańskich produktów zapowiedziały już Kanada i Meksyk.

Minister finansów Francji: Nie zgadzamy się na negocjacje pod presją ceł

Nie będziemy negocjować ze Stanami Zjednoczonymi pod presją wprowadzonych przez ten kraj ceł na europejską stal i aluminium - oświadczył w czwartek francuski minister finansów Bruno Le Maire.



Spotkałem się (w czwartek) rano z sekretarzem handlu USA Wilburem Rossem i jasno podkreśliłem, iż Unia Europejska nigdy nie zaakceptuje negocjacji pod presją - powiedział Le Maire w Montrealu, w drodze na posiedzenie ministrów finansów G7 w kanadyjskim Whistler.



Jego zdaniem USA nie powinny podejmować takiej decyzji w stosunku do "bliskich sojuszników". Jesteśmy głęboko przekonani, że decyzja podjęta przez administrację USA jest nie do przyjęcia, nieuzasadniona i będzie miała poważne konsekwencje dla światowej gospodarki - Le Maire dodał.



Sekretarz handlu USA Wilbur Ross ogłosił w czwartek, że jego kraj nakłada 25-proc. cła na stal i 10-proc. cła na aluminium z Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku. Taryfy będą obowiązywać od północy w piątek czasu w USA (6 rano w Polsce).



Ross oznajmił, że gdy któraś ze stron podejmie kroki odwetowe, nie oznacza to, że nie będzie dalszych negocjacji. Minister dodał, że w czasie rozmów z europejskimi przywódcami osiągnięto w tej sprawie postęp, jednak niewystarczający, by UE nadal była wyłączona z wprowadzonych w marcu ceł.



Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker komentując amerykańska decyzję powiedział, że jest to zły dzień dla światowego handlu. Oświadczył, że UE wprowadzi cła odwetowe na amerykańskie produkty. Ocenił, że wprowadzenie ceł przez Waszyngton jest formą protekcjonizmu. Zapewnił, że unijne interesy będą chronione "w pełnej zgodności z międzynarodowym prawem handlowym".



Cła odwetowe zapowiedziała już Kanada. To najsilniejsze działanie handlowe w powojennej historii Kanady. To bardzo mocna odpowiedź, ale proporcjonalna i doskonale wzajemna. To bardzo silny ruch w odpowiedzi na bardzo złą decyzję USA - powiedziała minister spraw zagranicznych Kanady Chrystia Freeland.

(ph)