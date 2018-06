Tysiące rodzin zostało rozdzielonych w ostatnim czasie przez amerykańskie służby na granicy z Meksykiem. W mediach za oceanem mowa się nawet o 2000 tysiącach dzieci odebranych rodzicom na przestrzeni dwóch miesięcy: kwietnia i maja. Powodem tej przymusowej separacji jest ostra polityka migracyjna Donalda Trumpa: wszyscy, którzy przedostają się do USA nielegalnie zostają postawieni w stan oskarżenia, a co za tym idzie - oddzieleni od rodziny. Jednak jak zauważa "New York Times" w nowym prawie nigdzie nie jest zapisane, że takim ludziom można odbierać dzieci.

