​Selahattin Demirtas, aresztowany kandydat prokurdyjskiej partii HDP w wyborach prezydenckich w Turcji, w nadanym przez państwową telewizję wystąpieniu zaapelował do Turków, by nie dopuścili do "tyranii jednego człowieka" - prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Jeśli w przedterminowych wyborach prezydenckich i parlamentarnych 24 czerwca wygra Erdogan i jego islamsko-konserwatywna Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), los Turków będzie "całkowicie zależny od łaski jednego człowieka" - powiedział Demirtas w 10-minutowym wystąpieniu, nagranym w areszcie na zachodzie kraju i nadanym przez stację TRT.

