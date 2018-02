Armia USA przygotowuje siły zbrojne krajów europejskich do użycia przeciwko Rosji taktycznej broni jądrowej - oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, przemawiając podczas konferencji rozbrojeniowej w Genewie.

Utrzymanie amerykańskiej niestrategicznej broni jądrowej w Europie wraz z destabilizacyjnymi działaniami "wspólnych misji jądrowych" utrudniają rozbrojenie nuklearne - ocenił szef rosyjskiej dyplomacji.

Ławrow podkreślił, że w ramach tych misji, poważnie naruszając Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, państwa NATO, które nie posiadają broni jądrowej, biorą udział w planowaniu wykorzystania amerykańskich niestrategicznych pocisków jądrowych.



Wszyscy powinni być świadomi, że tym samym wojskowi USA przygotowują siły zbrojne krajów Europy do wykorzystania taktycznej broni jądrowej przeciwko Rosji - stwierdził Ławrow.



Obecność gotowej do użycia amerykańskiej broni jądrowej w Europie "to nie po prostu pozostałość po zimnej wojny, lecz jawnie agresywna pozycja".

(mpw)