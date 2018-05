​Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow spotkał się w Pjongjangu z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem i zaprosił go do złożenia wizyty w Rosji. Zapewnił także, że Moskwa będzie sprzyjać realizacji wspólnej deklaracji liderów Północy i Południa.

Kim Dzong Un / KOREA SUMMIT PRESS POOL / POOL / PAP/EPA

Ławrow na początku spotkania z Kim Dzong Unem powiedział mu, iż rosyjski prezydent Władimir Putin życzy mu "sukcesów w tych wielkich przedsięwzięciach, jakie zainicjowane zostały na Półwyspie Koreańskim" z jego udziałem.

Jesteśmy zainteresowani tym, by zarówno na Półwyspie Koreańskim, jak i ogółem w Azji Północno-Wschodniej panował pokój, stabilność i dobrobyt - zapewnił Ławrow. Jego wypowiedź na początku spotkania z Kim Dzong Unem przekazało w komunikacie MSZ Rosji.



Szef rosyjskiej dyplomacji dodał, że Moskwa "bardzo pozytywnie" ocenia wspólną deklarację, którą Kim Dzong Un podpisał 27 kwietnia z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem. Jesteśmy gotowi na wszelkie sposoby wspierać jej realizację - mówił Ławrow. Podkreślił, że w deklaracji mowa była o projektach kolejowych, które - jak wskazał - "w perspektywie mają być realizowane z udziałem Federacji Rosyjskiej".



Minister zapewnił ponadto, że Kim Dzong Un będzie mile widziany w Rosji.



O tym, że Ławrow udaje się do Korei Północnej, rosyjskie MSZ poinformowało w środę. Nie podano wówczas informacji o możliwym spotkaniu z Kim Dzong Unem, zapowiadano jedynie rozmowy z szefem północnokoreańskiej dyplomacji Ri Jong Ho. Po rozmowach z nim Ławrow powiedział w czwartek, że Moskwa gotowa jest poprzeć wszelkie ustalenia w sprawie Korei Północnej, jakie będą odpowiadać interesom wszystkich zaangażowanych stron, w tym Pjongjangu.



Do wizyty szefa rosyjskiej dyplomacji w Pjongjangu doszło na krótko przed możliwym, choć początkowo odwołanym spotkaniem Kim Dzong Una i prezydenta USA Donalda Trumpa. Jest to pierwsza wizyta Ławrowa w Korei Północnej, odkąd Kim Dzong Un w 2011 roku przejął władzę w kraju. Rosja jest obok Chin tradycyjnym sojusznikiem Północy.



Ri Jong Ho odwiedził Moskwę w kwietniu i podczas rozmów z Ławrowem zaprosił go do Pjongjangu. Rosyjski minister sugerował wówczas, że w przyszłości może zostać zorganizowany szczyt z udziałem Kim Dzong Una i prezydenta Rosji Władimira Putina.

(ph)