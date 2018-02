Książę Harry i amerykańska aktorka Meghan Markle powiedzą sakramentalne "tak" w południe 19 maja w kaplicy na zamku w Windsorze. Ślubu udzieli im arcybiskup Canterbury, wielebny Justin Welby. Następnie młoda para przejedzie ulicami miasta w otwartym powozie, po czym powróci na zamek. Tam wieczorem w sali św. Jerzego odbędzie się przyjęcie weselne, którego gospodarzem będzie ojciec Harry’ego, następca brytyjskiego tronu książę Karol.



/NEIL HALL /PAP/EPA

Więcej szczegółów dotyczących ślubu księcia Harry’ego i amerykańskiej aktorki Meghan Markle przekazał rzecznik Pałacu Kensington, oficjalnej rezydencji księcia.

Książę Harry jest pierwszym członkiem rodziny królewskiej, który otrzymał zgodę na ślub kościelny z rozwódką. Jego ojciec poślubił księżną Camille, która również była wcześniej mężatką, ale uczynił to podczas ceremonii cywilnej.

Kontrowersyjny może okazać się natomiast przejazd młodej pary przez Windsor. Po sugestiach lokalnych władz, by przed ślubem usunąć z ulic miasta bezdomnych, pojawiły się społeczne inicjatywy protestów. Szczególnie osobliwy pomysł padł w mediach społecznościowych, gdzie organizatorzy wezwali do przebrania się za bezdomnych i ze śpiworami w jednej i kartonowym pudłem w drugiej ręce, ustawiać się wzdłuż trasy orszaku. Ten pomysł spotkał się jednak z krytyką samych internatów. Niektórzy z nich uważają, że taka maskarada byłby wyrazem braku szacunku nie tylko wobec Harry’ego i Meghan, ale i samych bezdomnych.

Innym ważnym szczegółem ślubu jest godzina rozpoczęcia mszy. Ponieważ odbędzie się w południe i potrwa godzinę, oznacza to, że teoretycznie brat księcia Harry’ego, książę William, mógłby zdążyć na finał Pucharu Anglii, który o godz. 17 tego samego dnia, rozegrany zostanie na Wembley. William jest honorowym przewodniczącym Angielskiego Związku Piłki Nożnej i powinien być obecny na stadionie, by wręczyć puchar zwycięzcy. Bardzo możliwe, że w tym wyjątkowym dla Wielkiej Brytanii dniu zastąpi go ktoś inny.

(j.)