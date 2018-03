Służby miejskie w Phoenix w USA uratowały kota, który na kilka dni utknął na ulicznej latarni. Jak podają lokalne media, to już druga taka interwencja w tym tygodniu.

Kot spędził kilka dni na szczycie ulicznej latarni US CBS/x-news



By dostać się do przerażonego zwierzęcia, trzeba było użyć dźwigu. Gdy kot znalazł się na ziemi, najpierw rzucił się do ucieczki, ale po chwili dało się wziąć na ręce swoim małym właścicielkom.