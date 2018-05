Korea Północna "podjęła działania techniczne", aby zlikwidować poligon, na którym przeprowadza testy nuklearne. Między 23 a 25 maja odbędzie się uroczystość z okazji rozpoczęcia procesu denuklearyzacji - podała północnokoreańska agencja KCNA.

Kim Dzong Un / JEON HEON-KYUN / PAP/EPA

Na uroczystość zaproszeni zostaną dziennikarze z USA, Chin, Rosji, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej - poddaje KCNA, cytując komunikat północnokoreańskiego ministerstwa spraw zagranicznych.



Dokładny termin tego wydarzenia będzie zależał od warunków pogodowych. Likwidacja poligonu polegać będzie między innymi na zniszczeniu tuneli, zamknięciu wejść do nich oraz usunięciu punków obserwacyjnych i budynków, w których przeprowadzano badania - podaje KCNA.



12 czerwca w Singapurze prezydent USA Donald Trump spotka się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem; przywódcy mają przeprowadzić rozmowy o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.



Kim oznajmił, że zawiesza swój program budowy broni nuklearnej i balistycznej, oraz zapowiedział, że kwestia rozwoju obu tych programów może być przedmiotem negocjacji. Nie jest jednak jasne, jakie kroki zmierzające do rozbrojenia Korei Północnej jest on skłonny podjąć.



W piątek sekretarz stanu USA Mike Pompeo i minister spraw zagranicznych Korei Południowej Kang Kiung Wha powiedzieli podczas wspólnej konferencji prasowej w Waszyngtonie, że proces denuklearyzacji Korei Północnej "będzie musiał być gruntownie sprawdzany".



Korea Północna, która od lat pracuje nad rozwojem broni nuklearnej i balistycznej, w 2017 roku przeprowadziła szóstą i zarazem największą dotąd próbę ładunku nuklearnego oraz kilka prób rakiet balistycznych.



Po wystrzeleniu międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM) pod koniec listopada reżim ogłosił, że jest w stanie dokonać ataku atomowego na całe kontynentalne terytorium Stanów Zjednoczonych.