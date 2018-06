Komisja Europejska wystąpiła do Rady Unii Europejskiej o zorganizowanie formalnego wysłuchania Polski - powiedział w Parlamencie Europejskim w Strasburgu wiceszef KE Frans Timmermans. W środę w europarlamencie odbyła się debata na temat praworządności w Polsce. "Jesteśmy gotowi do obrony naszego stanowiska" - zapowiada szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans potwierdził, że KE złożyła wniosek o wysłuchanie Polski w Radzie Unii Europejskiej, czyli o przejście do kolejnego etapu procedury art. 7. W ubiegłym tygodniu KE wystąpiła do Rady UE o zorganizowanie formalnego wysłuchania z udziałem Polski w kontekście art. 7 ust. 1 traktatu unijnego - powiedział Timmermans. Dodał, że "należy szybko znaleźć rozwiązanie tej sytuacji".

To jest w interesie wszystkich państw członkowskich i KE - powiedział, dodając, że polski rząd musi podjąć szybkie działania, by rozwiązać kwestie dotyczące sądownictwa. Zmiany ustawodawcze w sądownictwie wprowadzone w kwietniu i maju są niewystarczające - mówił Timmermans.

Jak donosi z Brukseli korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, Timmermans zwracał uwagę, że sędziowie Sądu Najwyższego nie będą mogli kontynuować pracy bez decyzji prezydenta. Jako jeden z głównych problemów wymienił sprawę I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, której kadencja zapisana jest w konstytucji.

Timmermans wspomniał też o swojej - planowanej na 18 czerwca - wizycie w Polsce i spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. Przejęzyczył się przy tym i zamiast powiedzieć, że wybiera się do Warszawy, powiedział, że jedzie do Moskwy. Pojadę do Moskwy, by kontynuować dialog z władzami polskimi - zaznaczył.

Po chwili jednak się poprawił. To straszny błąd. (...) Przepraszam - zaznaczył.

Szef MSZ: jesteśmy gotowi do obrony

Jesteśmy gotowi do obrony naszego stanowiska. Podkreślimy prawo Polski do przeprowadzenia reform oraz to, że te reformy są zgodne ze standardami UE - skomentował słowa Timmermansa minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Państwa, które chcą redukcji budżetu UE zarazem podnoszą kwestię praworządności. Myślimy, że jest to narzędzie polityczne służące osłabieniu pozycji Polski w UE w trakcie negocjacji i instrument wywierania presji - dodał przebywający w Belgradzie szef MSZ.

Jest to pewien etap w procedurze związanej z art. 7, my cały czas informujemy o przebiegu reform na Radzie ds. Ogólnych. Minister Konrad Szymański informuje, przedstawia informacje, także teraz przedstawi informacje, gdzie raz jeszcze podkreśli prawo Polski do przeprowadzenia reform oraz to, że reformy te są zgodne ze standardami UE - powiedział Czaputowicz.

Krasnodębski: KE nie chce wykazać dobrej woli z w rozmowach z Polską

KE nie chce wykazać dobrej woli w rozmowach z Polską. Ze spokojem i stanowczością czekamy na ruch KE i Rady, Jesteśmy gotowi tłumaczyć nasze stanowisko - powiedział w środę wiceszef PE Zdzisław Krasnodębski (PiS) podczas debaty na temat praworządności w Polsce.

Polityk wypowiedział się w imieniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Zaznaczył, że polski parlament dokonał ostatnio znaczących korekt i zmian w przyjętych regulacjach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, m.in. osłabiając wpływ ministra sprawiedliwości na organizacje sądów, wzmacniając rolę KRS, publikując zaległe wyroki TK, zmieniając przepisy dotyczące asesorów czy wyrównując wiek przechodzenia na emeryturę sędziów.

Polska zrobiła bardzo wiele, by osiągnąć porozumienie i by uwzględnić zastrzeżenia Komisji. Niestety do porozumienia potrzeba dobrej woli i chęci zrozumienia obu stron. Z przykrością należy stwierdzić, że KE reprezentowana przez pana nie chce tej dobrej woli i zrozumienia wykazać - zaznaczył, zwracając się do wiceszefa KE Fransa Timmermansa.

Dodał, że reformy podjęte przez PiS "mają ogromne poparcie społeczne".