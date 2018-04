Grupa ok. 1100 osób, przeważnie z Hondurasu, która wędruje pieszo przez terytorium Meksyku w kierunku granicy z USA, dotarła do stanu Oaxaca, gdzie zatrzymała się. Prezydent USA Donald Trump oskarżył Meksyk, że nie robi prawie nic aby powstrzymać takich ludzi. Migranci oczekują - jak informuje Associated Press - na meksykańskie wizy tranzytowe lub zezwolenia na czasowy pobyt w Meksyku, czyli tzw. wizy humanitarne.

