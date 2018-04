​Europa i Rosja muszą odbudować kontakty i skończyć z "zimnowojenną retoryką" - powiedział szef KE Jean-Claude Juncker w wywiadzie opublikowanym w sobotę w holenderskim portalu "Trouw". Dodał, że prezydent Rosji Władimir Putin jest jego przyjacielem.

Jean-Claude Juncker / SIMELA PANTZARTZI / PAP/EPA

Mój przyjaciel Władimir Putin - ponieważ jesteśmy przyjaciółmi od lat, mimo że dziś nie można powiedzieć, że Putin jest twoim przyjacielem - został bardzo nieprzyjemnie dotknięty jednym zdaniem prezydenta (USA Baracka) Obamy, który powiedział (w 2014 r. w Hadze), że Rosja jest tylko potęgą regionalną - ujawnił Juncker w wywiadzie dla "Trouw", cytowanym przez "Politico".

Musimy ponownie nawiązać kontakt z Rosją - dodał przewodniczący Komisji. Rosja jest ważnym graczem. Nie ma agendy bezpieczeństwa dla Europy bez Rosji. Nie podoba mi się obecna retoryka zimnej wojny - powiedział.



Te opinie Junckera pojawiają się w czasie wzmożonego napięcia w relacjach między UE a Rosją, po ataku na b. agenta rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala w Wielkiej Brytania, zaangażowaniu Moskwy w konflikt syryjski i oskarżeniach wobec Rosji ingerowanie się w wybory w innych krajach.



Juncker ostrzegł też, że potęga Europy na arenie światowej kurczy się, podczas gdy inni duzi gracze rosną w siłę. My, Europejczycy, czasami myślimy, że jesteśmy szefem świata - powiedział.

Zapominamy, że jesteśmy małą i słabą częścią wszechświata. Tracimy ekonomiczną siłę. Powoli nasz udział w globalnym dochodzie narodowym brutto będzie spadał z 25 procent do 18-16 procent - zaznaczył.



Dodał, że Europa jest także "demograficznie" po przegranej stronie. Istniejemy kulturowo, ale nie dominujemy. Dlatego zawsze zachęcam wszystkich do bardziej wyrazistej skromności. Musimy rzeczywiście słuchać reszty świata - zaznaczył.



Juncker skrytykował też niektóre kraje członkowskie, w tym Holandię, za krytykę starań o nadanie Komisji bardziej politycznego znaczenia.



Zabawne jest to, że premierzy, którzy nie chcą upolitycznienia Komisji, w tym Mark (Rutte, premier Holandii), zawsze dzwonią do nas od razu, gdy zetkną się z problem politycznym u siebie - powiedział.

(ph)