Książę Harry został powitany gromkim okrzykiem: "Dużo szczęścia!" przez tłum zebrany przez zamkiem w Windsorze. Dzień przed swoim ślubem, on i jego brat William wyszli na chwilę z zamku, by przywitać się i porozmawiać z ludźmi, którzy od kilku dni czekają, by choć z oddali być świadkiem wielkiego wydarzenia, jakim dla nich jest ślub brytyjskiego księcia z amerykańską aktorką Meghan Markle.

