​Dziewięć osób zginęło w nocy z poniedziałku na wtorek w Iranie podczas antyrządowych demonstracji i towarzyszących im starć - poinformowała irańska telewizja państwowa. Oznacza to, że od 28 grudnia, kiedy zaczęły się protesty, zginęło 21 osób. Do poniedziałku aresztowano ok. 450 uczestników protestów. "W ostatnich dniach wrogowie Iranu wykorzystywali różne narzędzia, w tym gotówkę, broń, politykę i aparat wywiadowczy, do wywołania problemów dla Islamskiej Republiki" - powiedział ajatollah Ali Chamenei.

Protest w Teheranie / STR / PAP/EPA

Sześć osób poniosło śmierć podczas ataku na komisariat policji w Ghahdaridżanie. Według telewizji starcia sprowokowali uczestnicy protestu, którzy próbowali ukraść broń z zaatakowanej placówki.

20-letni mężczyzna i 11-letni chłopiec zginęli w miejscowości Chomeiniszahr, a w Nadżafabadzie życie stracił członek Gwardii Rewolucyjnej, a nie - jak wcześniej informowano - policjant. Wszyscy trzej zginęli od strzałów z broni myśliwskiej.



Trzy miasta, w których doszło do ofiar śmiertelnych, znajdują się w prowincji Isfahan w środkowej części kraju.



Manifestacje rozpoczęły się w Meszhedzie, drugim największym mieście kraju, ale wkrótce rozprzestrzeniły się na inne miasta w Iranie, w tym Teheran.

Około 450 uczestników antyrządowych demonstracji aresztowała irańska policja od soboty do poniedziałku - poinformował we wtorek przedstawiciel władz prowincji Teheran Ali Asghar Nasserbacht, na którego powołuje się półoficjalna agencja prasowa ILNA.



200 osób aresztowano w sobotę, 150 w niedzielę i ok. 100 w poniedziałek - powiedział Nasserbacht. Oceniamy, że sytuacja w Teheranie jest obecnie spokojniejsza niż w ostatnich dniach. Już wczoraj (tj. w poniedziałek) panował większy spokój niż wcześniej - dodał.

Turcja zaniepokojona wydarzeniami w Iranie

Władze Turcji wyraziły we wtorek zaniepokojenie w związku z doniesieniami o ofiarach śmiertelnych i uszkodzeniach gmachów użyteczności publicznej w Iranie podczas akcji policji przeciwko antyrządowym demonstracjom, które rozpoczęły się w zeszłym tygodniu.



W oświadczeniu tureckiego MSZ podkreślono, że konieczne jest unikanie przemocy i nieuleganie prowokacjom. Wyrażono też nadzieję, że Iran uniknie "obcych interwencji".



W poniedziałek prezydent USA Donald Trump, reagując na najnowsze niepokoje społeczne w Iranie, uznał, że to państwo "upada pod każdym względem" i powinno tam dojść do demokratycznych przemian.



Nadzieję na upadek irańskich władz wyraził premier Izraela Benjamin Netanjahu, życząc Irańczykom "powodzenia w ich szlachetnej walce o wolność".



W MSZ Rosji zaakcentowano - jak przekazała agencja TASS - że Moskwa uważa zajścia w Iranie za sprawę wewnętrzną tego kraju i wyraża nadzieję, iż "sytuacja będzie się rozwijać bez rozlewu krwi". Podkreślono też, że "niedopuszczalna jest ingerencja z zewnątrz, destabilizująca sytuację".

Chamenei: Wrogowie Iranu wywołują w kraju niepokoje społeczne

Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei we wtorek oskarżył wrogów kraju o wywoływanie niepokojów społecznych w związku z antyrządowymi demonstracjami, które trwają w Iranie od blisko tygodnia.



W ostatnich dniach wrogowie Iranu wykorzystywali różne narzędzia, w tym gotówkę, broń, politykę i aparat wywiadowczy, do wywołania problemów dla Islamskiej Republiki - podkreślił ajatollah w oświadczeniu zamieszczonym na jego stronie internetowej.



Chamenei zapowiedział, że wystąpi z przemówieniem do narodu w sprawie ostatnich wydarzeń, "gdy nadejdzie właściwy moment".

