Prezydent USA Donald Trump stwierdził na Twitterze, że Iran "upada pod każdym względem" i powinno tam dojść do demokratycznych przemian. W ten sposób zaregaował na najnowsze niepokoje społeczne w tym państwie.

Niepokoje społeczne w Iranie / PAP/EPA/STR /

Trump skrytykował też ponownie poprzedniego prezydenta Baracka Obamę za zaakceptowanie porozumienia, przewidującego zawieszenie międzynarodowych sankcji wobec Iranu w zamian za demontaż jego programu nuklearnego.

Iran upada pod każdym względem mimo okropnej ugody, jaką zawarła z nim administracja Obamy. Wielki naród irański był przez wiele lat represjonowany. Jest głodny jedzenia i wolności. Tak jak prawa człowieka, bogactwa Iranu są rabowane. CZAS NA ZMIANĘ! - napisał Trump na Twitterze.



Demonstracje, jakie rozpoczęły się w czwartek w drugim co do wielkości mieście Iranu Meszhedzie w reakcji na wzrost cen żywności, rozszerzyły się wkrótce na stołeczny Teheran i kilka innych miast, nabierając jednocześnie charakteru politycznego.



Protesty te, w których w wyniku kontrakcji sił bezpieczeństwa zginęło dotąd co najmniej 12 osób, są najpoważniejszym wyzwaniem dla irańskich władz od czasu masowych demonstracji, wywołanych w 2009 roku przez reelekcję prezydenta Mahmuda Ahmadinedżada.