Ok. 10 tys. euro miesięcznie, w tym 5 tys. euro podstawowej pensji plus diety, dodatki i zwroty kosztów - to średnie zarobki senatorów i deputowanych we Włoszech. Wyliczenia pojawiły się w związku z rozpoczęciem kolejnej już kadencji parlamentu. Podstawą naliczenia pensji senatorów są zarobki przewodniczących izb Sądu Najwyższego, czyli 10 385 euro miesięcznie. Pensja w izbie wyższej parlamentu jest niższa o ok. 300 euro, jeśli senator kontynuuje pracę zawodową.

