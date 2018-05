Kontrolujący Strefę Gazy Hamas poinformował o zawarciu zawieszenia broni z Izraelem. Nastąpiło to po wtorkowej, największej wymianie ognia między państwem żydowskim a palestyńskimi bojownikami w tej enklawie od czasu konfliktu zbrojnego w 2014 roku.

Hamas ogłasza zawieszenie broni z Izraelem / PAP/EPA/ABIR SULTAN /

O zawieszeniu broni poinformował zastępca szefa Hamasu w Strefie Gazy Chalil al-Haja. Będziemy przestrzegać postanowień (zawieszenia broni) tak długo, jak władze okupacyjne (w ten sposób al-Haja nazwał Izrael - PAP) będą ich przestrzegać - podał w oświadczeniu.

We wtorek wieczorem Islamski Dżihad ogłosił zawieszenie broni, które - jak poinformował rzecznik tego ugrupowania - uzgodniono dzięki mediacji Egiptu.



Izraelski minister edukacji Naftali Bennett zaprzeczył jednak, że doszło do porozumienia o zawieszeniu broni.



Palestyńscy bojownicy wystrzelili w nocy z wtorku na środę ponad 100 moździerzy i rakiet w kierunku Izraela ze Strefy Gazy - przekazał rzecznik sił zbrojnych państwa żydowskiego Jonathan Conricus. Większość pocisków przechwycił system obrony powietrznej Żelazna Kopuła.



W odpowiedzi armia Izraela zbombardowała dziesiątki obiektów wojskowych w tej enklawie. W atakach tych nie został ranny żaden Palestyńczyk - podała dpa.



Według agencji Associated Press wtorkowy ostrzał moździerzowy to prawdopodobnie najsilniejszy ostrzał Izraela od konfliktu zbrojnego między państwem żydowskim i Hamasem w 2014 roku.



Ponad 120 Palestyńczyków zginęło, a tysiące odniosły obrażenia w organizowanych od 30 marca masowych protestach i starciach z izraelskimi żołnierzami na granicy Strefy Gazy i Izraela.



Hamas zapowiedział dalsze demonstracje. Izrael twierdzi, że krytykowane za brutalność działania wojska są konieczne do obrony izraelskiego terytorium, i oskarża Hamas o próby dokonywania ataków pod osłoną demonstracji.