Czterech Palestyńczyków zginęło, a 92 odniosło rany wskutek użycia ostrej amunicji przez wojsko izraelskie podczas kolejnych piątkowych demonstracji Palestyńczyków wzdłuż granicy Strefy Gazy. Wszystkich rannych było tego dnia ponad 400.

Zdj. z piątkowych demonstracji Palestyńczyków / PAP/EPA/MOHAMMED SABER /

Armia izraelska ogłosiła w piątek wieczór komunikat, w którym podaje, że w demonstracjach zorganizowanych w pięciu punktach wzdłuż granicy Strefy Gazy uczestniczyło 12 000 Palestyńczyków.

Demonstranci określani w izraelskich komunikatach wojskowych jako "terroryści" wysyłali w kierunku ogrodzenia na granicy Izraela dziesiątki płonących latawców oraz niewielkich balonów z podwieszonymi ładunkami wybuchowymi, które eksplodowały w powietrzu.



Mieszkańcy Strefy Gazy, z których dwie trzecie to potomkowie dwóch milionów palestyńskich uchodźców z terenów zajętych przez Izrael po powstaniu tego państwa w 1948 roku, demonstrowali co piątek od 30 marca w pięciu miejscach przy samej granicy Izraela: domagali się prawa powrotu na utracone ziemie.



8 czerwca, ostatni piątek ramadanu, zakończył demonstracje ludności Strefy Gazy, które były w znacznej mierze protestem przeciwko jej izolowaniu od reszty świata wskutek zamknięcia granicy przez Izrael i Egipt, odkąd przed dziesięciu laty władzę w Strefie przejął drogą faktów dokonanych islamistyczny Hamas.



W czasie tych protestów zginęło od ognia izraelskich żołnierzy co najmniej 128 Palestyńczyków, ale nie został zabity ani jeden Izraelczyk.



Tym razem piątkowe demonstracje, z którymi solidaryzowali się głównie muzułmanie szyici uczestniczący w organizowanych przez władze masowych wiecach w wielu miastach Iranu, a także Iraku, zbiegły się z obchodami "Dnia Jerozolimy".



"Dzień Jerozolimy" był protestem świata arabskiego przeciwko izraelskiej kontroli nad całym tym miastem.



Napięcie wokół Jerozolimy wyraźnie wzrosło po niedawnym przeniesieniu tam ambasady USA z Tel Awiwu.



Wschodnią część Jerozolimy Palestyńczycy uważają za swą historyczną stolicę.