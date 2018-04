"Bliski doradca Donalda Trumpa z okresu jego kampanii wyborczej Erik Prince nawiązał przed objęciem władzy przez nową administrację USA kontakt z rosyjskim finansistą, związanym z rodziną prezydenta Władimira Putina" - pisze "Financial Times".

Prezydent Rosji Władimir Putin / ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL /

Prince, założyciel kontrowersyjnej firmy wojskowych najemników Blackwater, spotkał się na Seszelach z Kiriłem Dmitrijewem, rosyjskim finansistą powiązanym z rodziną Putina na kilka tygodni przez inauguracją Trumpa.

To jeden z kontaktów osób z otoczenia prezydenta USA z przedstawicielami Moskwy, jaki bada zespół prokuratora specjalnego Roberta Muellera, prowadzący śledztwo w tak zwanej sprawie Russiagate - pisze brytyjski dziennik.



Prawdopodobnie kontakty te podsycą spekulacje na temat tego, czy Prince szukał dyskretnych kanałów komunikacji z Kremlem - podkreśla "FT".



Informacje o spotkaniu Prince'a z niewymienionym z nazwiska przedstawicielem władz rosyjskich pojawiły się już w maju 2017 roku. Prince nie zaprzeczył wtedy, że nawiązał taki kontakt, ale polemizował z tezą, że starał się w imieniu Trumpa stworzyć poufny kanał łączności.



"FT" podkreśla, że sprawa nabrała powagi teraz, gdy okazało się, że przedstawicielem Kremla, z którym Prince nawiązał kontakt, był Dmitrijew.



Żona Dmitrijewa jest przyjaciółką córki Putina i wiceszefową jej fundacji Innopraktika; on sam zarządza wartym 10 mld dolarów Rosyjskim Funduszem Inwestycji Bezpośrednich (RFPI) i jest bardzo wpływową osobą w otoczeniu Putina.



Prokurator Mueller stara się ustalić, czy Prince - którego siostra Betsy DeVos jest amerykańskim ministrem edukacji - usiłował na początku 2017 roku ustalić kanały komunikacyjne z Kremlem na użytek obejmującej rządy administracji Trumpa - wyjaśnia dziennik.



Spotkanie Prince'a z Dmitrijewem miało zostać zaaranżowane przez następcę tronu Abu Zabi szejka Muhammada ibn Zajeda an-Nahajana, a miało ono na celu omówienie w nieformalny sposób relacji rosyjsko-amerykańskich - podaje "FT", powołując się na wcześniejsze doniesienia amerykańskich mediów i doradcę szejka George'a Nadera.



Państwowa firma inwestycyjna Abu Zabi Mubadala Investment Company dysponuje wartym 2 mld dolarów wspólnym funduszem założonym z RFPI, który wyłożył środki na strategiczne rosyjskie przedsiębiorstwa - pisze "FT".



Odkąd w 2014 roku USA nałożyły na Rosję sankcje finansowe w związku z aneksją Krymu fundusz RFPI, zarządzany przez Dmitrijewa, koncentruje się na współpracy z inwestorami z Bliskiego Wschodu i Azji - wyjaśnia brytyjski dziennik.



Śledztwo prokuratora Muellera nabrało tempa, gdy w połowie marca jego zespół wystosował wezwanie sądowe do firmy prezydenta, Trump Organization, z żądaniem przekazania dokumentów, z których część dotyczy Rosji.



Dochodzenie zbliżyło się więc do samego Trumpa. Według mediów przedmiotem zainteresowania zespołu Muellera są pochodzące z zagranicy fundusze, które zasiliły jego kampanię wyborczą.



W lutym w wyniku dochodzenia Muellera amerykański resort sprawiedliwości postawił w stan oskarżenia 13 Rosjan oraz trzy rosyjskie podmioty w związku z ingerencją w wybory prezydenckie w 2016 roku.