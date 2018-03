Fińska policja poinformowała, że Finlandia otrzymała z Hiszpanii europejski nakaz aresztowania byłego szefa rządu Katalonii Carlesa Puidgemonta. Jeśli zostanie zatrzymany, rozpocznie się procedura ekstradycji.

Carles Puigdemont / PAP/EPA/SALVATORE DI NOLFI /

Jak podkreśliła w komunikacie Centralna Policja Kryminalna (KRP) obecne miejsce pobytu Puidgemonta nie jest jednak znane fińskim władzom. Były szef katalońskiego rządu przybył do Helsinek w czwartek i miał przebywać do soboty. Puidgemont został zaproszony przez fińską grupę parlamentarną sympatyzującą z Katalonią.

Według inspektora Hannu Kautto policja wyjaśnia, czy Puigdemont przebywa jeszcze na terytorium Finlandii. Jak wyjaśnił Kautto publicznemu radiu Yle, jeśli Puidgemont zostanie zatrzymany, a prokurator zatwierdzi jego aresztowanie, to następnie sprawą zajmie się sąd według normalnej procedury.



Minister spraw wewnętrznych Kaj Mykkanen przyznał w rozmowie z Yle, że "prawdopodobnie Puidgemont jest w Finlandii". Według szefa MSW europejski nakaz aresztowania wymaga, aby fińska policja zatrzymała Puigdemonta. Sąd Najwyższy w Hiszpanii wydał europejski nakaz aresztowania Puigdemonta i kilku innych polityków katalońskich pod koniec tygodnia. Według doniesień mediów fińska policja otrzymała go w piątek. Poprzednie międzynarodowe nakazy aresztowania zostały uchylone przez hiszpański sąd w grudniu zeszłego roku.



Gospodarzem wizyty Puigdemonta w Helsinkach był fiński deputowany Mikko Karna, znany z aktywnego wspierania ruchu niepodległościowego Katalonii. Jak podkreślił, Puigdemont przybył do Finlandii "jako osoba prywatna, obywatel UE, a fiński rząd nie ma nic wspólnego z tą wizytą".Według informacji lokalnych dzienników Puigdemont miał wylecieć z Helsinek do Brukseli w sobotę wieczorem. Na lotnisku Helsinki-Vantaa na byłego szefa katalońskiego rządu czekają media, oprócz fińskich także hiszpańskie i katalońskie. Jest także lokalna policja.