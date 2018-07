Szef Tesli Elon Musk zaoferował pomoc w akcji ratowniczej dzieci uwięzionych w jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai w Tajlandii. Musk chce wysłać do pomocy inżynierów z dwóch swoich firm - Boring Company i SpaceX - podała agencja Associated Press.

Chłopcy uwięzieni w jaskini /ROYAL THAI NAVY / HANDOUT /PAP/EPA

