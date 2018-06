​Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odnosząc się do spotkania z Kim Dzong Unem, napisał w środę na Twitterze: "Świat zrobił duży krok wstecz przed potencjalną katastrofą nuklearną. Koniec z wystrzeliwaniem rakiet, z próbami jądrowymi i badaniami!"

Zakładnicy wracają do domu z rodzinami. Dziękuję przewodniczącemu Kimowi, nasz dzień przeszedł do historii! - podkreślił.

Po godzinie od opublikowania, tweet został "polubiony" przez 53 tys. użytkowników Twittera.



Po historycznym szczycie w Singapurze Trump i Kim podpisali we wtorek wspólne oświadczenie, w którym Kim zobowiązał się do starań o "całkowitą denuklearyzację" Półwyspu Koreańskiego, a Trump - do udzielenia KRLD gwarancji bezpieczeństwa.

W dokumencie nie sprecyzowano jednak, o jakie konkretnie gwarancje chodzi, ani nie podano konkretnego harmonogramu likwidacji północnokoreańskiego arsenału jądrowego.



Obaj przywódcy zaprosili siebie wzajemnie do złożenia oficjalnych wizyt w swych krajach.



Prezydent USA o ćwiczeniach wojskowych USA i Korei Południowej

Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone nie będą prowadzić wspólnych ćwiczeń wojskowych USA i Korei Południowej dopóki Korea Północna negocjuje w dobrej wierze w sprawie denuklearyzacji - podał Reuters w środę.



Prezydent Trump udzielił wywiadu w Singapurze dla Fox News Channel po spotkaniu z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem.



Zapytany, czy rozmawiali o podróży Kima do Stanów Zjednoczonych, Trump powiedział: "Myślę, że we właściwym czasie, on absolutnie przyjdzie do Białego Domu."

Korea Północna: Konieczne "pilne" powstrzymanie "irytujących i wrogich działań"

"Pilne" jest, by Korea Płn. i USA powstrzymały wzajemne "irytujące i wrogie działania wojskowe" - podała agencja KCNA przytaczając słowa Kim Dzong Una wypowiedziane we wtorek podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem - poinformował Reuters w środę.



Kim Dzong Un dodał, że Korea Północna i Stany Zjednoczone powinny zobowiązać się do unikania wzajemnego antagonizowania i podjąć instytucjonalne kroki prawne, by to zagwarantować.



Kim podkreślił potrzebę podjęcia praktycznych działań ze strony KRLD i USA, by kontynuować tematy poruszane podczas szczytu w Singapurze i dodał, że jeśli USA podejmą realne kroki w procesie budowania zaufania w stosunkach z Koreą Płn., Korea Płn. ze swej strony może kontynuować podejmowanie działań wykazujących jej dobrą wolę - podała północnokoreańska agencja KCNA.



W oświadczeniu KCNA podano także, że Trump obiecał wstrzymanie wspólnych manewrów wojsk USA i Korei Południowej.



Kim zaprosił prezydenta USA do złożenia wizyty w Korei Płn., a prezydent Trump zaprosił Kim Dzong Una do złożenia wizyty w USA - zaproszenia zostały przyjęte - poinformowała KCNA.



Natomiast japońska agencja KYODO podała w środę, że Kim i Trump zgadzają się na "stopniowe i jednoczesne działanie" w kwestii denuklearyzacji.



Po historycznym szczycie w Singapurze Trump i Kim podpisali we wtorek wspólne oświadczenie. Kim zobowiązał się w nim do starań o "całkowitą denuklearyzację" Półwyspu Koreańskiego, a Trump - do udzielenia KRLD gwarancji bezpieczeństwa. W dokumencie nie sprecyzowano jednak, o jakie konkretnie gwarancje chodzi, ani nie podano konkretnego harmonogramu likwidacji północnokoreańskiego arsenału jądrowego.



(ph)