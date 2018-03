Żona Donalda Trumpa Juniora, najstarszego syna prezydenta Stanów Zjednoczonych, złożyła w Nowym Jorku wniosek o rozwód - poinformowały zagraniczne media. Para potwierdziła doniesienia. Byli małżeństwem przez 12 lat.

Donald Trump Junior z żoną Vanessą / Newscom/Ron Sachs / PAP

We wspólnym oświadczeniu małżeństwo poinformowało, że o rozstaniu zadecydowali razem. "Po 12 latach małżeństwa zdecydowaliśmy się iść oddzielnymi drogami" - czytamy w oświadczeniu Vanessy Trump i Donalda Trumpa Juniora.

Mamy pięcioro pięknych dzieci i one pozostają naszym najwyższym priorytetem - napisali, prosząc jednocześnie o uszanowanie ich prywatności.



Vanessa Trump, z domu Haydon, poślubiła Donalda Trumpa Juniora w listopadzie 2005 r. Mają pięcioro dzieci: Donalda III, Chloe, Kai, Tristana i Spencera w wieku od trzech do dziesięciu lat.

Donald Trump Junior jest najstarszym synem Donalda Trumpa i jego pierwszej żony - Ivany. To przedsiębiorca i prezes The Trump Organization. Vanessa Trump była w przeszłości modelką.



Według medialnych doniesień, Vanessa złożyła wniosek o rozwód bezsporny, co oznacza, że nie obejmie on sporu dotyczącego opieki nad dziećmi i majątku.