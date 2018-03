Amerykańskie ministerstwo spraw zagranicznych w oświadczeniu stwierdziło, że podpisanie przez Polskę i USA umowy o zakupie systemu obronnego Patriot "wzmocni bezpieczeństwo i możliwości obronne USA, Polski i NATO na wschodniej flance Sojuszu".

Szef MON Mariusz Błaszczak oraz ambasador Stanów Zjednoczonych Paul W. Jones podczas uroczystości podpisania umowy na dostawę amerykańskich zestawów obrony powietrznej Patriot dla Polski / Paweł Supernak / PAP

Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert w oświadczeniu wydanym w środę w późnych godzinach wieczornych czasu miejscowego (w czwartek nad ranem czasu polskiego) podkreśliła, że zakup przez Polskę obronnego systemu antyrakietowego, który "obejmuje najnowocześniejsze rozwiązania dowodzenia i kontroli" dla polskiej obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej, "odzwierciedla wkład Polski w ponoszenie ciężaru wspólnej obrony (państw NATO -PAP) poprzez program modernizacji" swoich sił zbrojnych.

"Polska - czytamy w oświadczeniu wydanym w imieniu władz amerykańskich przez Departament Stanu - na ten program modernizacji przeznacza 20 procent swojego budżetu obronnego".



Porozumienie podpisane w środę w Warszawie "jest kulminacją realizacji ustaleń spotkania prezydentów Trumpa i Dudy w Warszawie w lipcu 2017 roku" - czytamy w oświadczeniu.



Ministerstwo spraw zagranicznych USA wyraziło też nadzieję, że porozumienie "przyczyni się do stworzenia miejsc pracy zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce", otwierając perspektywę "dalszej współpracy z Polską w realizacji drugiej fazy (Phaze II) tego porozumienia".

Zestawy Patriot dla Polski mają być dostarczane w latach 2022-24. Według deklaracji z lipca ub. r. Polska otrzyma jednostki ogniowe w najnowocześniejszej dostępnej konfiguracji. Pierwsza partia ma być wyposażona w radary obserwacji sektorowej, w drugiej fazie mają być dostępne radary obserwacji okrężnej. Zapowiedziano też prace nad włączeniem w polski system tańszych pocisków, które mają być uzupełnieniem dla pocisków antybalistycznych PAC-3 MSE. Polskie baterie Patriot mają być zintegrowane z nowym, opracowywanym systemem zarządzania polem walki IBCS.

Za system Patriot razem z systemem zarządzania polem walki zapłacimy 4 mld 750 mln dolarów.

Kraje, które dotychczas wybrały system Patriot, to Stany Zjednoczone, Holandia, Niemcy, Japonia, Izrael, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Tajwan, Grecja, Hiszpania, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Rumunia, która podpisała LOA pod koniec listopada ub. r.



Pocisk PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) wykorzystuje technologię niszczenia celu przez uderzenie weń (hit-to-kill). PAC-3 MSE jest przeznaczony do obrony przed taktycznymi rakietami balistycznymi, pociskami manewrującymi i samolotami. Zawierając umowę na zakup systemu Patriot z pociskami PAC-3 MSE Polska dołączyła do Stanów Zjednoczonych, Kataru, Japonii, Rumunii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.





