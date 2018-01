Zdjęcia chińskiego chłopca z pokrytymi szronem włosami i odmrożonymi dłońmi z prędkością światła rozprzestrzenia się po internecie. 8-latek godzinę szedł przy 9-stopniowym mrozie do szkoły, żeby przystąpić do egzaminu. Zdjęcie zmrożonego chłopca topi serca internatów i podgrzewa do dyskusji na temat biedy na świecie.

