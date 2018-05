​Premier Theresa May powiedziała prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi w rozmowie telefonicznej, że Wielka Brytania i jej europejscy partnerzy są zdecydowani zapewnić, że porozumienie w sprawie programu nuklearnego Iranu zostanie utrzymane. Jak poinformowała rzeczniczka szefowej brytyjskiego rządu, May wskazała, że utrzymanie tego porozumienia to najlepszy sposób, by zapobiec opracowaniu przez Iran broni nuklearnej.

