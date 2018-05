Mężczyzna celowo staranował w niedzielę samochodem pełną gości restaurację w miejscowości Bessemer City, w stanie Karolina Północna, zabijając dwie osoby i raniąc kilkanaście - poinformowały lokalne władze. Jedną z ofiar śmiertelnych jest córka sprawcy.

Jak głosi komunikat policji mężczyzna zidentyfikowany jako Roger Self, wjechał samochodem do restauracji "Surf and Turf Lodge" około południa czasu miejscowego, czyli w porze lunchu.

Na miejscu zginęła córka mężczyzny, 26-letnia Katelyn Tyler Self, która była zastępczynią szeryfa okręgu Gaston. Nie ujawniono nazwiska drugiej ofiary śmiertelnej.

Najciężej rannych przetransportowano helikopterem do szpitala.

Sprawca ataku został ujęty. Według lokalnego dziennika "Gaston Gazette", jest on biznesmenem. Nie wiadomo jakie były motywy jego działania; policja rozpoczęła dochodzenie w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności ataku.

Bessemer City to niewielka miejscowość położona w odległości ok. 50 km na zachód od największego miasta stanu - Charlotte.