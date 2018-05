Szósty w linii sukcesji do brytyjskiego tronu książę Harry ożenił się w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze z amerykańską aktorką Meghan Markle. W uroczystości wzięło udział około 600 osób, w tym 30 członków rodziny królewskiej z królową Elżbietą II i jej 96-letnim mężem księciem Filipem na czele. Wydarzenie obserwowało dziesiątki tysięcy osób na ulicach Windsoru i miliony przed telewizorami.

Książę Harry z małżonką / DONALD C TODD / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT / PAP/EPA

Zgodnie z zapowiedziami godzinna ceremonia była wyjątkowo nowoczesna, wyróżniając się na tle tradycyjnych uroczystości królewskich, otwarcie celebrując zmieniającą się tożsamość Wielkiej Brytanii oraz różnorodność kulturową i rasową brytyjskiego społeczeństwa.

W ramach gestu mającego podkreślić jej samodzielność i niezależność Markle przeszła pół drogi do ołtarza z orszakiem ślubnym, w którym szli m.in. księżniczka Charlotte i książę George. Dopiero tam czekał na nią brytyjski następca tronu książę Karol, który zastąpił w tej roli ojca panny młodej Thomasa Markle'a, który musiał wycofać się z powodów zdrowotnych.



Jasnym sygnałem mającym świadczyć o postępowym wizerunku pary młodej był fakt, że zrezygnowali z obietnicy posłuszeństwa, która jest elementem przysięgi małżeńskiej. Ponadto książę Harry - inaczej niż jego starszy brat William w 2011 roku - zdecydował się na noszenie obrączki wbrew tradycji w rodzinie królewskiej.



Różnice było także widać w doborze repertuaru muzycznego. W trakcie nabożeństwa zgromadzeni usłyszeli m.in. hit Etty James "Amen/This Little Light of Mine" w wykonaniu chóru gospel, a także będącego wielką nadzieją brytyjskiej muzyki 19-letniego czarnoskórego wiolonczelistę Sheku Kanneha-Masona.





Płomienne kazanie w trakcie uroczystości wygłosił pierwszy afroamerykański biskup przewodniczący amerykańskiemu Kościołowi Episkopalnemu Michael Curry, który - odczytał z tabletu, co potwierdziło współczesny ceremoniał ślubu, rozważania o transformacyjnej sile miłości, przywołując m.in. Martina Luthera Kinga.



Przysięgi małżeńskie od Harry’ego i Meghan odebrał anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby.



Po zakończeniu uroczystości para pocałowała się na schodach przed kaplicą, a następnie przejechała wzdłuż ulic Windsoru, na których zgromadziło się nawet do 100 tys. osób, które chciały uczestniczyć w królewskim ślubie.



Wśród zaproszonych gości oprócz członków rodziny królewskiej znaleźli się m.in. Oprah Winfrey, George i Amal Clooneyowie, David i Victoria Beckhamowie oraz Sir Elton John, a także obsada serialu "Suits" ("W garniturach"), który przyniósł Markle największą sławę. Decyzją nowożeńców nie zaproszono polityków, w tym brytyjskiej premier Theresy May.



33-letni wnuk królowej Elżbiety II i 36-letnia aktorka hollywoodzka poznali się w lipcu 2016 roku przez wspólną znajomą. Ich zaręczyny zostały ogłoszone przez Pałac Kensington w listopadzie ubiegłego roku.



Po ślubie para będzie posługiwała się tytułem księcia i księżnej Sussex.