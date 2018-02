Horror we francuskich Alpach! Żandarmeria odnalazła tam nowe szczątki 9-letniej Maelys, która zaginęła prawie pół roku temu w czasie wesela w miejscowości Pont-de-Beauvoisin. Będę one precyzyjnie analizowane, bo były żołnierz Nordahl Lelandais, który przyznał się do jej zabicia, ciągle odmawia podania szczegółów zbrodni.

