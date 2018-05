Oliviera Lakić, czarnogórska dziennikarka śledcza badająca korupcję, została postrzelona przed swoim domem w Podgoricy - poinformowała policja. W środę na ulice stolicy Czarnogóry wyszły setki osób, by wyrazić sprzeciw wobec ataku na dziennikarkę.

Lakić "ma ranę postrzałową na nodze, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - powiedział dziennikarzom szef policji Vesko Damjanović. Dziennikarka pozostaje w szpitalu. Do napadu doszło we wtorek wieczorem.

Uczestnicy środowych demonstracji w stolicy nieśli transparenty z hasłami "Stop przemocy", "O życie bez strachu". Protestujący, którzy zgromadzili się przed budynkiem rządu w Podgoricy, oskarżają władze o podejmowanie zbyt małych wysiłków, by zbadać serię ataków na dziennikarzy, do których doszło w tym kraju w ostatnich latach.

49-letnia Lakić, dziennikarka krytycznego wobec władz dziennika "Vijesti", padła ofiarą ataku również sześć lat temu. Lakić jest autorką artykułów na temat korupcji i organizacji przestępczych działających w kraju.

Atak na dziennikarkę potępili czołowi politycy czarnogórscy i międzynarodowi urzędnicy piastujący stanowiska w tym kraju. Charge d'affaires USA w Czarnogórze Judy Kuo, która odwiedziła Lakić w szpitalu, powiedziała: To przestępstwo wymaga natychmiastowego i zdecydowanego dochodzenia, by pociągnąć winnych do odpowiedzialności. USA wzywają Czarnogórę do zapewnienia bezpiecznego środowiska dla dziennikarzy, by mogli pełnić swoją istotną funkcję - dodała.

Sekretarz generalny Rady Europy Thorbjorn Jagland powiedział, że jest "zszokowany i przygnębiony" z powodu ataku. Działania dziennikarzy i wolnych mediów są podstawą dla funkcjonowania każdej demokracji. Ataki na dziennikarzy stanowią więc zarazem atak na demokrację - podkreślił.

Żeljko Ivanović, szef dziennika "Vijesti", powiedział, że na dziennikarzy gazety i redakcje doszło łącznie do 25 ataków. W ubiegłym miesiącu przed domem innego dziennikarza śledczego na północy kraju doszło do eksplozji. W grudniu 2013 roku na redakcję "Vijesti" dokonano zamachu bombowego, który nie spowodował ofiar. W październiku 2013 roku redakcję obrzucono kamieniami podczas pierwszej parady równości w Podgoricy. W sierpniu przed domem jednego z pracowników tej gazety wybuchła bomba. W 2014 roku spalono służbowy samochód gazety.

W ubiegłym roku Czarnogóra przystąpiła do NATO i zobowiązała się m.in. do podjęcia większych starań na rzecz wolności mediów i praworządności.