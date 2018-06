Niemiecka policja drogowa poinformowała o spotkaniu z 43-letnim Amerykaninem, który jechał w Szlezwiku-Holsztynie na poziomym rowerze czyli w pozycji leżącej... autostradą.

Zdj. ilustracyjne / PAP/DPA/S. Ziese /

Amerykanin powiedział, że jest w drodze z Oslo do Barcelony i że na autostradę w Niemczech skierowała go nawigacja satelitarna w smartfonie. Policję wezwali kierowcy, zaskoczeni widokiem rowerzysty na autostradzie.

Policjanci okazali się bardzo wyrozumiali - ograniczyli się do ustnego upomnienia Amerykanina i pouczenia go, że autostrady nie są dla rowerzystów. Życzyli mu też jeszcze szerokiej drogi i przyjemnej podróży do Hiszpanii.