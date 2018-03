W Albanii aresztowano 39 osób w ramach operacji przeciwko nielegalnym grupom przestępczym zajmującym się przemytem ludzi do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady - poinformowała albańska policja. 12 osób pozostaje na wolności.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Według szefa albańskiej policji Ardi Veliu po miesiącach międzynarodowego śledztwa władze zidentyfikowały siedem zorganizowanych grup przestępczych w dziesięciu krajach na terenie Europy oraz poza kontynentem europejskim.

Zdaniem cytowanego przez agencję AP Veliu grupy pomagały nielegalnie przedostać się Albańczykom poprzez "fałszowanie dokumentów podróży i dokumentów tożsamości państw Unii Europejskiej".



Szacuje się, że ok. 1000 Albańczyków nielegalnie trafiło na teren Wielkiej Brytanii, USA oraz Kanady. Każda z osób zapłaciła od 9750 do 30 tys. dolarów za dokonanie fałszerstwa.



Policja skonfiskowała należące do przestępców komputery, telefony komórkowe, pojazdy, gotówkę, dokumenty oraz broń.



Walka z przestępczością zorganizowaną i nielegalnym handlem pozostaje kluczowym wyzwaniem dla Albanii, która ma nadzieję na rozpoczęcie w tym roku rozmów negocjacyjnych w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej.