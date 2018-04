​Szef Facebooka Mark Zuckerberg będzie zeznawał 10 kwietnia przed senackimi komisjami sądownictwa i handlu - podał Reuters. Posiedzenie odbędzie się w sprawie ochrony, przechowywania i udostępniania danych użytkowników, w tym w celach komercyjnych.

W środę Facebook poinformował, że Cambridge Analytica może mieć dane 87 mln użytkowników serwisu. Wcześniej oceniano, że firma ta, która była zaangażowana w kampanię wyborczą Donalda Trumpa, pozyskała nielegalnie dane 50 mln klientów Facebooka.

W związku ze skandalem związanym z Cambridge Analytica Facebook stał się obiektem ataków i krytyki kongresmenów, reklamodawców, klientów.



Od Facebooka odwrócili się inwestorzy, a wartość akcji Facebooka spadła w ciągu nieco ponad tygodnia od 18 marca, kiedy to brytyjska prasa poinformowała o aferze Cambridge Analytica, o 73 mld dol. (13,5 proc.)



Amerykańska Federalna Komisja Handlu prowadzi śledztwo w sprawie praktyk Facebooka dotyczących prywatności i ochrony danych.



Przesłuchania w sprawie Facebooka i Cambridge Analytica prowadzą też komisje sądownictwa i handlu w Senacie USA oraz komisja handlu Izby Reprezentantów. Dochodzenia wszczęły także stosowne instytucje w Wielkiej Brytanii oraz komisja Izby Gmin.



Kontrowersyjne praktyki firmy doradczej ujawnił brytyjski dziennik "The Observer". Dane z Facebooka były wykorzystywane do profilowania użytkowników pod kątem preferencji wyborczych i wpływania na ich polityczne decyzje.



Za usługi tego typu, które Cambridge Analytica nazywała "mikrotargetowaniem behawioralnym" oraz wykorzystaniem analizy osobowości i danych demograficznych do wpływania na masowe zachowania wyborców, sztab wyborczy Trumpa zapłacił od czerwca 2016 roku co najmniej 6,2 miliona dolarów.

(ph)