To dość spore zaskoczenie. Mówiło się, że nie będzie uczestniczyć w ceremonii zaślubin, a dziś BBC podaje za Kensington Palace: Ojciec Meghan Markle poprowadzi ją do ołtarza. Zdradzono też inne szczegóły uroczystości.

Książę Harry i Meghan Markle / PAP/EPA/NEIL HALL /

Thomas Markle spotka się z księciem Harry'm - narzeczonym swojej córki - po raz pierwszy na tydzień przed ślubem. Wtedy przyleci z USA do Wielkiej Brytanii. Zarówno on, jak i matka Meghan Markle - Doria Ragland - spotkają się wtedy z królową Elżbietą II i księciem Edynburga Filipem. Rodzice przyszłej panny młodej spotkają się też z księciem Karolem i jego małżonką Camillą.



Wiadomo już również, że Meghan Markle nie będzie miała druhny. Role druhen i drużb będą pełnić tylko dzieci. Pani Markle ma wielu przyjaciół i nie chce wybierać między nimi, wyróżniając jedną osobę - mówi Jason Knauf, sekretarz ds. komunikacji w Kensington Palace.