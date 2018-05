Wiele ofiar śmiertelnych wypadku, do którego doszło w Ugandzie. Autobus jadący do Kampali zderzył się najpierw z traktorem, a następnie czołowo z ciężarówką załadowaną piwem - podała policja.

Rzeczniczka ugandyjskiego Czerwonego Krzyża Irene Nakasiita powiedziała agencji AFP, że zginęło 48 osób, w tym 16 dzieci. Policja podaje natomiast, że zginęły 22 osoby, w tym kilkoro dzieci. Rzecznik policji Emilian Kayima powiedział, że wśród ofiar śmiertelnych są kierowcy wszystkich trzech uczestniczących w kolizji pojazdów i że 14 rannych przetransportowano śmigłowcem do szpitala w stolicy kraju - Kampali.

Wcześniej pojawiały się informacje, że część rannych przewieziono do szpitala w mieście Kiryandongo na północy kraju, ok. 220 km na północ od stolicy.



Do wypadków drogowych dochodzi w Ugandzie bardzo często. Powodem jest zły stan techniczny pojazdów, ale także jazda z nadmierną prędkością i prowadzenie pod wpływem alkoholu. Według ministerstwa transportu Ugandy w latach 2015-2017 w wypadkach drogowych zginęło w tym kraju ponad 9,5 tys. ludzi.