15-letni uczeń szkoły w Lünen w zachodnich Niemczech śmiertelnie ugodził nożem 14-letniego kolegę. Do tragedii doszło na korytarzu szkolnym. 15-latek od dłuższego czasu miał zachowywać się agresywnie i sprawiać problemy wychowawcze. Mimo że jest nieletni, prokurator rozważa postawienie mu zarzutu zabójstwa.

Podczas przesłuchania przez policję 15-letni Alex przyznał się do śmiertelnego ugodzenia nożem kolegi. Jak stwierdził, była to zemsta za to, że 14-letni Leon rzucił prowokujące spojrzenie jego matce.

Chłopak z powodu swego zachowania został wcześniej usunięty z listy uczniów i przeniesiony do innej placówki. W dniu tragedii przyszedł do szkoły im. Käthe Kollwitz razem z matką na spotkanie z pracownikiem socjalnym.

To wtedy 14-latek przechodząc szkolnym korytarzem miał "krzywo" spojrzeć na kobietę, a 15-latek w odwecie wyciągnął nóż i ugodził go w szyję. Leon wykrwawił się na korytarzu szkolnym na oczach innych uczniów.

