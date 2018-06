Kongres założycielski nowej partii Ryszarda Petru ma odbyć się na początku grudnia – dowiedziała się PAP. Stowarzyszenie b. lidera Nowoczesnej tworzy właśnie „Plan Naprawy Państwa”, czyli program nowego ugrupowania, alternatywny dla polityki PiS.

W Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie ekspertów oraz członków stowarzyszenia Plan Petru, które b. lider Nowoczesnej Ryszard Petru powołał na początku stycznia. Podczas konferencji programowej podsumowano prace nad "Planem Naprawy Państwa", czyli głównym projektem stowarzyszenia, którego celem jest stworzenie alternatywnego programu dla polityki PiS.

Jak poinformował PAP Petru, podczas spotkania omówiono kierunki programowe "Planu Naprawy Państwa" wypracowane podczas debat eksperckich w Sejmie. W niedzielnej dyskusji wzięło udział ponad 130 ekspertów i członków stowarzyszenia.



Petru wskazywał, że rozmawiano o takich tematach, jak cyfryzacja, nowe technologie, przedsiębiorczość; edukacja i szkolnictwo wyższe; opieka zdrowotna; finanse, podatki, ubezpieczenia społeczne; polityka społeczna, rynek pracy, emerytury; polityka zagraniczna; wymiar sprawiedliwości; bezpieczeństwo wewnętrzne i obronność; kultura; infrastruktura; energetyka, ochrona środowiska.



"Plan Naprawy Państwa" będzie wianem, które wnosimy do nowego ugrupowania politycznego - mówił Petru. Polityk zadeklarował ponadto, że część postulatów nowego ugrupowania może zostać zaprezentowana jeszcze przed wyborami samorządowymi, choć nowa partia powstanie dopiero po nich.



Polityk zapowiedział, że jego stowarzyszenie nie będzie wystawiać swoich kandydatów w jesiennych wyborach samorządowych, nie będzie też wchodzić do Koalicji Obywatelskiej, którą zawiązały PO i Nowoczesna. Petru poinformował, że jego formacja będzie popierać "sensownych kandydatów w poszczególnych miastach".



Jeden z uczestników spotkania powiedział PAP, że kongres założycielski nowej partii odbędzie się na początku grudnia. Ryszard Petru mówił dziś o budowaniu partii politycznej, która będzie miała 20 proc. poparcia, a nie jak dotychczas - 7 proc. - wskazywał. Rozmówca PAP dodał, że nowe ugrupowanie mają zasilić politycy z innych partii politycznych, także z Nowoczesnej.



Ryszard Petru w maju zapowiedział, że po wyborach samorządowych przedstawi propozycję stworzenia swojej nowej partii. Jak wówczas podkreślił, ma to być ugrupowanie społeczno-liberalne promujące przedsiębiorczość, niskie podatki, ale też wspomagające najsłabszych.



W piątek byli posłowie Nowoczesnej: Ryszard Petru, Joanna Scheuring-Wielgus oraz Joanna Schmidt powołali koło poselskie Liberalno-Społeczni, które ma być zalążkiem przyszłej partii politycznej.



Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.

(m)